C'è spazio anche per Shinobu nel flashback di ONE PIECE: mostrata la kunoichi da giovane

Tanti personaggi in ONE PIECE che vengono presentati da anziani erano in realtà più vigorosi e belli da giovani, e ciò vale in gran modo per le donne. Non solo Big Mom, da gigantessa robusta e brutta a piratessa avvenente, ma anche la kunoichi Shinobu era in realtà una ragazza sensuale come mostrato nel capitolo 970 di ONE PIECE.

La battaglia intrapresa da Oden era ardua: Kaido era infatti riuscito ad ammassare un gran numero di pirati su Wanokuni in vista della ribellione del samurai. Affianco al legittimo shogun di Wanokuni non sono mancata i nove foderi rossi, che hanno dato battaglia fino alla fine. Ma non solo loro: è infatti apparso un personaggio che abbiamo conosciuto nel presente di ONE PIECE, ovvero la giovane Shinobu.

La ragazza era apparsa brevemente anche in uno dei capitoli precedenti di ONE PIECE e ha deciso di mettersi in mostra aiutando la fazione di Oden. Essendo la storia ambientata venti anni prima degli attuali eventi, Shinobu è ancora una donna nel pieno della sua bellezza, dalle forme prosperose e capaci di rivaleggiare con quelle di Nami.

Nonostante il suo intervento, la battaglia prende una brutta piega che si risolverà con la sconfitta di Oden. Shinobu sarà risparmiata e lasciata libera grazie all'intervento dei samurai. Siete rimasti colpiti da questa apparizione?