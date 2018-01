È stato depositato il logo per JoJo's Bizzarre Adventure: Golden Wing. L'anime si farà!

Sembra che Le Bizzarre Avventure di JoJo abbia qualcosa in serbo per i fan. Non molto tempo fa, un marchio per il franchise era stato archiviato in Giappone, lasciando intendere che il nuovo progetto anime -che coprirebbe la quinta stagione del manga- fosse in arrivo.

Come potete vedere in calce alla notizia, i fan sono stati davvero rapidi nel diffondere le news riguardanti JoJo online. Sembra che Shueisha abbia depositato un logo per il marchio registrato della serie a Dicembre. Il logo depositato è per JoJo's Bizzarre Adventure: Golden Wind (Vento Aureo in Italia), e le notizie sul deposito sono state rese pubbliche questa settimana.

Il logo non è l'unico che Shueisha ha presentato. La società ha anche registrato un logo per il solo nome "JOJO". I fan della serie sono felici di vedere il marchio, in quanto sta a indicare che il lavoro su una nuova stagione anime verrà sicuramente fatto. JoJo ha visto la sua quarta stagione, Diamond Is Unbreakable, terminare nel Dicembre 2016. Da allora non c'è stata nessuna novità riguardante un nuovo progetto anime, ma il franchise ha rilasciato il suo primo film live-action lo scorso Agosto, riscuotendo un discreto successo commerciale.

Naturalmente, i fan di JoJo avranno familiarità con "Golden Wind" e tutto ciò che comporta. Il nome, come detto, si riferisce alla quinta stagione del manga di Hirohiko Araki. Questa parte dell'epopea della famiglia Joestar avviene dopo "Diamond Is Unbreakable" e segue Giorno Giovanna -figlio che Dio Brando ha concepito usando il corpo di Jonathan Joestar- mentre si sforza di diventare una Gang-Star. Il personaggio dovrà scalare i vertici della mafia napoletana per assicurarsi il suo potere, e Giorno spera di liberare la banda dalla sua egregia corruzione una volta al comando.