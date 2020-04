Cos'è 'The Crocodile Who Dies in 100 Days', il manga che sta facendo impazzire il web

Potreste non saperlo, ma negli scorsi 100 giorni in Giappone è spopolata una curiosissima opera dal titolo The Crocodile Who Dies in 100 Days, in cui vengono raccontate le avventure di un simpatico coccodrillo. Ma di cosa parla esattamente questo manga e perché è attualmente il nono tweet con più like della storia? Ve lo spieghiamo qui sotto.

L'opera, creata dal mangaka Yuuki Kikuchi, è comparsa per la prima volta il 14 dicembre 2019 presentandosi al pubblico come un racconto dedicato alla crescita personale di un coccodrillo antropomorfo, che sarebbe morto esattamente dopo 100 giorni. Nel fumetto di Kikuchi i giorni vissuti dal coccodrillo scorrono parallelamente con quelli umani ed è per questo che, essendo il manga pubblicato giornalmente, l'ultimo giorno di vita del protagonista avrebbe dovuto coincidere con l'uscita del capitolo 100.

Inizialmente passato in sordina, il fumetto iniziò lentamente a crescere fino a diventare un vero e proprio fenomeno di massa. Nel mese di gennaio l'opera iniziò - soprattutto grazie a Reddit - a diventare popolare anche in occidente e i fan di tutto il mondo iniziarono a chiedersi se davvero il protagonista sarebbe morto nell'ultimo capitolo.

Yuuki Kikuchi annunciò con un tweet l'uscita del finale della sua opera, raccogliendo la bellezza di 2,22 milioni di like e piazzandosi al nono posto nella classifica dei post Twitter più apprezzati della storia. Non vi faremo spoiler sulla conclusione, ma vi anticipiamo che secondo quanto riportato da Anime News Network, la serie si è appena guadagnata una trasposizione cinematografica.

E voi cosa ne pensate? Avete seguito quest'opera? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualcosa da leggere invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alle recenti offerte di Panini Comics e J-Pop Manga.