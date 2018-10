È ufficiale: anche la seconda parte di Tokyo Ghoul:re sarà composta da 12 episodi

Cattive notizie per i fan che speravano in qualcosa di più. Attraverso la pagina prodotto pubblicata su Amazon Japan, apprendiamo che anche la seconda parte dell’anime di Tokyo Ghoul:re si comporrà di dodici episodi soltanto, esattamente come avvenuto alla prima metà della serie. Di conseguenza, l'anime televisivo vanterà in tutto 24 episodi.

La notizia era circolata in rete già dallo scorso mese di luglio, ma poiché mancava ancora l’ufficialità, i fan di Tokyo Ghoul:re speravano vivamente che lo staff - basandosi sui feedback troppo spesso contrastanti raccolti dalla prima metà - potesse rivedere quantomeno in parte la durata complessiva dell’anime, che in effetti risulta assai frettoloso. Sfortunatamente così non è stato.

La prima puntata della seconda metà di Tokyo Ghoul:re è approdata lo scorso 9 ottobre sul circuito televisivo nipponico, mentre in Italia è già disponibile da qualche giorno sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che ogni settimana ce ne proporrà un episodio con sottotitoli in lingua italiana.

Proprio questo primo episodio ha lasciato fortemente scontenti i fan di Tokyo Ghoul:re, i quali sostengono che la puntata abbia raggruppato troppi elementi, impedendo allo spettatore di comprendere determinati passaggi. Ad esempio, non è chiaro il motivo per cui il protagonista Haise Sasaki (in realtà Ken Kaneki) non sia più a capo della Squadra Quinx, per non parlare poi della cosiddetta "Operazione Rushima", che l’anime non ha nemmeno menzionato.

E voi, cosa ne pensate di questa singolare decisione della produzione? Avreste voluto un maggior numero di episodi o vi dichiarate soddisfatti così? Fateci conoscere le vostre opinioni in merito attraverso il riquadro dei commenti!