Dragon Ball Super: Broly, indizi confermano che sarà doppiato dal cast italiano Mediaset?

Era praticamente nell'aria, dal momento che le loro voci figuravano nel trailer italiano ufficiale, ma ora abbiamo l'ufficialità: il cast storico di Mediaset sta doppiando Dragon Ball Super: Broly, in uscita nei cinema italiani a fine febbraio!

La notizia è arrivata, ovviamente, grazie a uno dei volti storici più noti dell'edizione italiana di Dragon Ball: Gianluca Iacono, doppiatore di Vegeta, ha infatti aggiornato i propri fan sui social pubblicando una foto piuttosto esplicativa.

Nella foto Iacono si trova in uno studio di doppiaggio con uno schermo alle proprie spalle: sul display compare il volto di Vegeta e la sequenza immortalata altro non è che una delle sequenze iniziali di Dragon Ball Super: Broly, precisamente si tratta di un momento in cui il principe dei saiyan si sta allenando insieme a Son Goku presso la Capsule Corporation.

Ormai è praticamente certo: il cast che abbiamo ascoltato negli ultimi vent'anni sulle reti Mediaset comparirà per la prima volta al cinema con Dragon Ball Super: Broly. A questo punto possiamo aspettarci anche di ritrovare altre voci italiane note, come Claudio Moneta nei panni di Kakaroth e Lorenzo Scattorin a interpretare Beerus.

Il film uscirà nelle nostre sale il 28 febbraio 2019.