È ufficiale! L'apprezzato anime di Mobile Suit Gundam 00 riceverà un sequel

In occasione dell’evento “Gundam 00 Festival 10 Re:vision”, tenuto a Tokyo lo scorso sabato in occasione del decimo anniversario della serie, è stato annunciato che l’anime di Mobile Suit Gundam 00 riceverà un sequel. Seiji Mizushima, direttore del precedente anime ha rivelato di essere personalmente al lavoro sul progetto.

Noto per aver diretto la prima trasposizione animata di Fullmetal Alchemist, Mizushima non ha specificato il medium del progetto, ma la filiale di Ikebukuro nel noto store nipponico Animate non ha dubbi sul fatto che questo si rivelerà un sequel.



Sempre attraverso l’evento è stato annunciato uno spettacolo teatrale ispirato all’anime, che a quanto pare esordirà in Giappone nel mese di febbraio 2019. Nuove informazioni sulla rappresentazione teatrale verranno divulgate durante l’estate attraverso il sito ufficiale della serie.



Nelle ultime ore è inoltre emerso in rete che durante un nuovo livestream fissato per questo venerdì verrà annunciata una nuova serie di Gundam. Dovrebbero prendere parte alla diretta ospiti del calibro di Daisuke Namikawa (Michael Trinity in Gundam 00, Ulquiorra Schiffer in Bleach), Masaru Hamaguchi, Harutoshi Fukui, Naohiro Ogata (InuYasha, Mobile Suit Gundam UC) e Yasuo Miyagawa (Mobile Suit Gundam SEED Destiny, Mobile Suit Gundam 00).

Mobile Suit Gundam 00 è stato il primo anime di Gundam ad essere prodotto e trasmesso in alta definizione: composta da 25 episodi, la prima stagione dell’anime è stata trasmessa in Giappone tra il 2007 e il 2008, mentre la seconda, composta da altrettanti episodi, è andata in onda l’anno successivo. Il brand comprende finora due serie televisive, un film sequel intitolato Mobile Suit Gundam 00: A Wakening of the Trailblazer e i tre OAV riassunti della serie Mobile Suit Gundam 00 Special Edition.



Dall’anime sono poi stati tratti vari manga, di cui due disegnati dal sensei Kozuoh Ohmori e già disponibili anche in Italia grazie all’editore J-POP (Edizioni BD).