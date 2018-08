È ufficiale: il manga di Gintama si concluderà con l'uscita dei prossimi cinque capitoli

Attraverso il 38° numero della rivista nipponica Weekly Shonen Magazine, edita da Shueisha, apprendiamo che il noto manga Gintama di Hideaki Sorachi terminerà fra cinque capitoli soltanto. Di conseguenza, salvo imprevisti, la serializzazione del fumetto dovrebbe terminate ufficialmente il prossimo 15 settembre.

Il chiacchierato finale di Gintama era già stato annunciato all’inizio dell’anno corrente, ma non era ancora chiaro il mese in cui la serie avrebbe effettivamente chiuso i battenti. Scritto e disegnato da Sorachi, Gintama è serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Magazine dal lontano 2004. Secondo i dati ufficiali, il fumetto avrebbe venduto finora ben più di 55 milioni di copie nel solo Giappone.



Composto attualmente da 74 tankobon, il manga è disponibile anche in Italia grazie a Star Comics, che finora ci ha proposto i primi 42 volumetti dell’opera. Dal fumetto, inoltre, sono state tratte diverse serie d’animazione, per un totale di oltre 370 episodi. Approdata lo scorso luglio sul circuito televisivo nipponico, la più recente trasposizione animata del fumetto ne sta infatti adattamento l’arco narrativo finale, ossia il cosiddetto “Silver Soul”.

Considerando che l'edizione italiana risulta piuttosto indietro, Gintoki e gli altri buffi personaggi di Gintama continueranno a tenerci compagnia ancora per qualche anno. E voi, siete contenti che Sorachi sia ormai prossimo a scrivere la parola 'fine'?