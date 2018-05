È ufficiale! Mediaset Italia 2, patria di Naruto, ONE PIECE e Dragon Ball Z, cambia canale

Terminate le speculazioni circa il futuro della rete Italia 2, che negli ultimi anni è stata patria di anime del calibro di ONE PIECE, Naruto, Dragon Ball Z e Detective Conan, il gruppo Mediaset ha infine attuato il proprio piano per preservare la rete dalle sorti fino a poco tempo fa ancora incerte. Tutti i dettagli dopo il salto!

In seguito al recente acquisto di Focus, ex-proprietà di casa Discovery, il gruppo Mediaset aveva la necessità di assegnare alla rete la giusta locazione, per cui già nel mese di febbraio era emersa sui social la scioccante notizia dell’eventuale chiusura di Italia 2.



Diversamente da quanto temuto nelle ultime settimane dai fan di animazione giapponese, la rete sopravvivrà e già a partire da oggi, 14 maggio 2018, sarà visibilmente soltanto sul canale 120 del digitale terrestre, e non più sul 35 - che di conseguenza verrà ora occupato da Focus. Di conseguenza, chiunque vorrà continuare a seguire la regolare programmazione quotidiana della rete, dovrà necessariamente risintonizzare il proprio decoder.



Certo la posizione 120 è molto in là, ma siamo certi che il pubblico abitudinario della rete non risentirà di questo radicale "trasloco", e che al contrario continuerà a supportare la trasmissione di anime nel nostro paese, che proprio su Italia 2 hanno trovato una delle loro ultime roccaforti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la rete trasmette due episodi di ONE PIECE al giorno, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 12:15 circa. Siete contenti che il gruppo Mediaset abbia deciso di preservare la rete?