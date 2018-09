È ufficiale: il sequel di Free! Dive to the Future esordirà in Giappone nel 2020

Trasmesso in Giappone solo qualche fa, l’ultimo episodio della serie d’animazione Free! Dive to the Future si è concluso col messaggio “Ci vediamo nel 2020”, implicando che l’anime avrà molto presto un sequel diretto.

La serie di Free! Dive to the Future ha esordito sul circuito televisivo nipponico lo scorso 11 luglio, approdando in seguito anche sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll. Lo scorso 23 giugno, in occasione di un evento, è stato trasmesso un episodio ancora inedito che verrà incluso nel primo volume DVD e Blu-ray Disc.



Eisaku Kawanami, che in passato ha lavorato come storyboarder e direttore di due serie d’animazione e altrettanti film del brand, ha diretto la nuova serie presso gli studi d’animazione Kyoto Animation e Animation DO. Masahiro Yokotani ne ha invece supervisionato la sceneggiatura, mentre Futoshi Nishiya ne ha curato il character design e ha svolto il ruolo di direttore delle animazioni. Le musiche, invece, sono state composte da Tatsuya Katō.

"Nella nuova serie, Haruka, che ora frequenta il college a Tokyo, incontra nuovamente Asahi e risveglia i suoi ricordi legati agli anni della scuola media, compresi quelli che riguardano Ikuya. Makoto, che si trova a Tokyo assieme ad Haruka, sta lavorando al suo nuovo sogno. Rin ha un incontro inaspettato a Sidney. Mentre aspettano l’arrivo dei rispettivi futuri, i ragazzi andranno incontro ad un nuovo scontro? Oppure faranno invece i conti col passato che si sono lasciati alle spalle?"