Forse c'è un villain in My Hero Academia che ha le ore contate

Il capitolo 370 di My Hero Academia è appena uscito. Dietro delle pagine intrattenenti e entusiasmanti vi è però molto lavoro. Un bravo mangaka non lascia niente al caso e cura minuziosamente e sapientemente ogni dettaglio del proprio gioiellino.

In My Hero Academia 369, Spinner era il protagonista di un'elettrizzante cliffhanger: il ritorno in scena di Shuichi Iguchi, tramutato in una enorme bestia dai connotati rettiliani. Inizia in seguito la sua battaglia per levare di mezzo Shoji, nel frattempo intervenuto sul campo; disposto ad ogni sacrificio necessario pur di terminare la marcia.

Nel capitolo 370, vi è un piccolo ma significativo dettaglio che Kōhei Horikoshi, scrittore e disegnatore del manga shōnen, ha realizzato. Un Easter egg potrebbe suggerire che Spinner non uscirà forse vivo dall'arco finale. Non è da escludere sia un sottile spoiler che riguarda i futuri atti dello scontro in corso.

Horikoshi ha scelto un modo molto interessante per mostrare che Spinner è sul filo del rasoio: il 'sauro' continua a mescolare hiragana e katakana, due differenti alfabeti giapponesi. Non è che sia grammaticalmente scorretto, ma è come se parlasse tra maiuscole e minuscole. Che questa mescolanza di differenti sistemi di scrittura sia una licenza poetica nella narrazione dell'artista? Magari una metafora per indicare precarietà tra la vita e la morte? Oppure indica la nebbia nella mente di Spinner, troppo provato fisicamente per un potere troppo grande e che non gli appartiene?

L'arco finale del manga è stato pubblicizzato dal creatore Kōhei Horikoshi come l'ultima storia con la Classe 1-A e le loro imprese nel mondo della lotta al crimine come parte di Hero Society. Saranno contenti i detrattori di Minoru, il personaggio più odiato di My Hero Academia.

Pensi che Spinner sopravvivrà all'arco finale di My Hero Academia?