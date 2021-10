Earwig e la Strega in arrivo su Netflix: il trailer del film dello Studio Ghibli

Lo Studio Ghibli produce lavori da tanti anni, diventando iconico grazie allo stile applicato da Hayao Miyazaki. Negli ultimi anni però, mentre il padre e cofondatore dello studio si concentrava su How do You Live, il figlio Goro Miyazaki produceva Earwig e la Strega, anime basato sull'omonimo libro.

Goro Miyazaki ha applicato però una trasformazione al classico stile dello Studio Ghibli, con Earwig e la Strega animato in 3DCG. Il suo esordio è stato ritardato più volte dalla pandemia, con la prima proiezione a livello mondiale avvenuta negli USA e soltanto ad agosto in Giappone. Il prossimo mese il film sarà disponibile anche in Italia, come annunciato da Netflix.

La piattaforma di streaming porterà il film Earwig e la Strega il 18 novembre 2021, distribuendo sui propri social anche un trailer sottotitolato in italiano. In un minuto e mezzo, viene presentata la piccola Earwig, orfana che verrà adottata dalla strega Baba Yaga e si ritroverà in un ambiente tutto nuovo rispetto a quello a cui era abituata.

Earwig e la Strega è il primo lungometraggio completamente realizzato in 3DCG dallo Studio Ghibli. Nonostante qualche lavoro precedente - uno dei quali diretto proprio da Goro Miyazaki - fosse già stato animato con questa tecnica, si trattava perlopiù di cortometraggi o serie brevi.