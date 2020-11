Earwig e la Strega: Ghibli conferma la data d'uscita del film, poi rimuove l'annuncio

Studio Ghibli ha recentemente rivelato cast, team di produzione e data d'uscita di Earwig e la Strega, il nuovo film in 3DCG ispirato dall'omonimo romanzo di Diana Wynne Jones e diretto da Goro Miyazaki. Curiosamente, però, pochi istanti fa l'annuncio è stato rimosso dal sito, e di conseguenza è stata varata la possibilità di un rinvio.

L'aggiornamento pubblicato sul sito confermava il 30 dicembre 2020 come data d'uscita giapponese, e la prima metà del 2021 come periodo d'uscita nei cinema occidentali. Per il momento Ghibli non si è espresso sulla rimozione dell'annuncio, dunque rimaniamo in attesa di una conferma o smentita da parte dello studio di animazione.

Per quanto riguarda il team di produzione, la direzione è affidata a Goro Miyazaki (I racconti di terramare, La collina dei papaveri), mentre la sceneggiatura è stata curata da Keiko Niwa (Si sente il mare, I racconti di terramare, Arrietty) ed Emi Gunji (La collina dei papaveri). Miho Satake (Moribito, Kiki - Consegne a domicilio) e Katsuya Kondo (Ponyo, Kiki - Consegne a domicilio) hanno lavorato sul character design. Il cast, invece, vede la partecipazione di Shinobu Terajima, Etsushi Toyokawa e Goku Hamada.

La sinossi del film recita quanto segue: "Non tutti gli orfani vorrebbero vivere all'orfanotrofio Saint Morwald, ma Earwig sì. Ottiene quello che vuole quando vuole fin da quando è stata lasciata al suo uscio da neonata. Ma tutto cambia quando Bella Yaga e la Mandragola arrivano al Saint Morwald, facendosi passare per genitori adottivi. Earwig è intrigata dalla loro casa misteriosa ricca di stanze invisibili, pozioni, libri di incantesimi e magia ad ogni angolo. La maggior parte dei bambini sarebbe terrorizzata da una casa del genere... ma non Earwig. Grazie all'aiuto di un gatto parlante, la ragazzina decide di mostrare chi è il capo di quella casa".

Per il momento la data d'uscita rimane confermata per il 30 dicembre 2020, ma è possibile che nelle prossime ore Ghibli condivida un nuovo aggiornamento. Vi ricordiamo che al momento il team è anche al lavoro su un nuovo film, l'attesissimo How Do You Live?.