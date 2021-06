Earwig e la Strega: il nuovo film dello Studio Ghibli ha una data di uscita ufficiale

La pandemia da covid-19 sta affliggendo ancora il Giappone, costretto a inserire ancora dei paletti e a sfruttare lo stato di emergenza. Ciò inevitabilmente ha creato problemi nella distribuzione di vari film al cinema, tra cui il nuovo progetto dello Studio Ghibli Earwig e la Strega.

Già proiettato negli USA con un riscontro non soddisfacente, il nuovo lavoro di Goro Miyazaki doveva debuttare quest'anno in Giappone. La data prevista in patria inizialmente era il 29 aprile 2021, ma Earwig e la Strega ha dovuto vedere il suo debutto rimandato a causa del covid-19. Negli ultimi tempi infatti il governo nipponico ha dovuto imporre ancora una volta lo stato d'emergenza in tutto il paese, obbligando così al rinvio di diversi prodotti cinematografici pronti al loro esordio nelle varie sale.

Ora però il sito ufficiale del film di Studio Ghibli ha confermato che Earwig e la Strega esordirà in Giappone il 27 agosto 2021. A olimpiadi concluse vedremo quindi l'opera diretta da Goro Miyazaki. Non è ancora noto se il nuovo progetto del noto studio d'animazione fondato da Hayao Miyazaki e Isao Takahata arriverà in Italia nei prossimi mesi.

Vedremo se il film targato Studio Ghibli riceverà la stessa accoglienza tiepida avuta negli Stati Uniti oppure se in Giappone troverà molto più seguito.