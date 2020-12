Earwig e la Strega: online il primo trailer ufficiale in alta definizione del film Ghibli

GKIDS ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Earwig e la Strega, il nuovo film in 3DCG di Studio Ghibli, sia in giapponese sottotitolato che con il doppiaggio in lingua inglese. La pellicola è in corsa per una candidatura agli Oscar, e il doppiaggio è stato realizzato in tempo record per garantirne l'eleggibilità.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al trailer in lingua originale, mentre in calce è disponibile quello doppiato, con le voci di Richard Grant, Dan Stevens e Vanessa Marshall. Al momento non è ancora stata rivelata la data d'uscita, ma per ottenere una candidatura agli Academy Awards 2020 il film deve essere proiettato in Nord America entro il 28 febbraio 2021.

La pellicola di Ghibli, diretta da Goro Miyazaki, debutterà in Giappone il 30 dicembre 2020 ed è la prima in assoluto ad essere prodotta interamente in 3DCG. Il risultato finale sembra promettente, e la scarsa concorrenza ai Premi Oscar 2020 potrebbe, di fatto, garantire al film una candidatura. Nello stesso periodo inoltre potrebbe anche essere distribuito l'ultimo lungometraggio di Ufotable, Demon Slayer: Infinity Train, altra potenziale nomination.

E voi cosa ne pensate di questo trailer? Vi convince? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi ricordiamo che sinossi e durata di Earwig e la Strega sono state rivelate mesi fa, insieme al possibile arrivo su Netflix.