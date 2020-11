Earwig e la Strega: rilasciate nuove immagini del nuovo film dello Studio Ghibli

Lo Studio Ghibli non è al centro dell’attenzione da molto tempo ormai, ma sembra che la compagnia giapponese sia pronta a far ritorno sui grandi schermi. Hayao Miyazaki sta lavorando al suo prossimo film, Earwig e la Strega, che è distante solo poche settimane dalla premiere.

Cinema Cafe ha rilasciato nuove immagini del film, mostrandoci come lo Studio Ghibli sia stato in grado di cambiare media magistralmente, passando dal disegno alla 3DCG. Cliccando qui potrete vedere la galleria di immagini pubblicate dal sito!

Queste nuove immagini ci mostrano dei personaggi coloratissimi, compresa la protagonista Earwig. Possiamo vedere anche altri protagonisti, tra cui un minaccioso uomo anziano con gli occhi rossi, una strega dai capelli blu e un adorabile gatto nero dagli occhi verdi.

Al momento sappiamo poco del nuovo film dello Studio Ghibli, ma i fan sanno che uscirà in Giappone il 30 dicembre. Earwig e la Strega verrà distribuito come film in televisione, speriamo di poterlo vedere anche in Italia su qualche piattaforma di streaming legale.

Nello scrivere la storia, Goro Miyazaki si è ispirato al romanzo di Diana Wynne Jones. Se vi siete chiesti qual è la sinossi del film Earwig e la Strega, potete dare un'occhiata al libro della Jones! La storia è ambientata in Inghilterra intorno al 1990, e racconta le avventura di una bambina orfana di nome Earwig. La bambina è data in affidamento a due estranei, e la piccola risveglierà i suoi poteri magici in quella casa. Una caratteristica dei film Ghibli è la passione con cui sono prodotti, di certo anche quest'ultimo arrivato non ci deluderà!