Earwig e la Strega, lo Studio Ghibli torna al cinema: nuovo trailer per il film in CG

Lo Studio Ghibli è una società rivoluzionaria nel campo dell'animazione mondiale, una compagnia che ha realizzato alcune delle produzione cinematografiche che hanno fatto la storia. Earwig e la Strega vuole essere una tappa del cammino dello studio in quanto sarà realizzato con una tecnica tanto criticata da Hayao Miyazaki, la computer grafica.

Goro Miyazaki torna alle redini della regia per un film Ghibli che ambisce a dare importanza alla CGI anche all'interno dello studio stesso. Da poche ore NHK ha rilasciato un nuovo trailer promozionale che chiarisce una volta per tutte la data d'uscita. Qualche settimana fa tra le pagine dell'emittente era emersa una data di debutto fissata al 30 dicembre 2020 salvo poi scomparire qualche minuto dopo. Ebbene, NHK ha confermato che il film debutterà effettivamente quel giorno per poi approdare in Nord America qualche mese dopo. In Italia non è stato ancora confermato l'arrivo o meno della pellicola ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità.

La clip, dalla durata di quasi due minuti, fornisce un'anticipazione dei temi trattati dalla pellicola nonché la forza della CGI della produzione in grado di fornire una varietà di espressioni nei personaggi. La sinossi della storia, invece, qui segue:

"Non tutti gli orfani vorrebbero vivere all'orfanotrofio Saint Morwald, ma Earwig sì. Ottiene quello che vuole quando vuole fin da quando è stata lasciata al suo uscio da neonata. Ma tutto cambia quando Bella Yaga e la Mandragola arrivano al Saint Morwald, facendosi passare per genitori adottivi. Earwig è intrigata dalla loro casa misteriosa ricca di stanze invisibili, pozioni, libri di incantesimi e magia ad ogni angolo. La maggior parte dei bambini sarebbe terrorizzata da una casa del genere... ma non Earwig. Grazie all'aiuto di un gatto parlante, la ragazzina decide di mostrare chi è il capo di quella casa."

