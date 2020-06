Earwig e la strega, tante novità sul film Ghibli: durata, sinossi e arrivo su Netflix?

Il sito web del Festival di Cannes 2020 ha finalmente rivelato i titoli dei 56 film che faranno parte della selezione ufficiale di quest'anno, tra cui si annoverano - purtroppo - zero pellicole italiane e tre giapponesi: Asa ga Kuru di Naomi Kawase, Honki no Shirushi di Koji Fukada e, udite udite, Aya to Majyo (Earwig e la strega) di Goro Miyazaki.

Come abbiamo riportato ieri, Earwig e la strega sarà il primo film di Ghibli in 3DCG e si baserà sull'omonimo romanzo per ragazzi del 2011 di Diana Wynne Jones, tristemente scomparsa lo stesso anno. Il sito ufficiale ha rivelato che il film, diretto dal figlio di Hayao Miyazaki, avrà una durata di 82 minuti, cifra che lo rende il terzo film di Ghibli più breve in assoluto alle spalle di Si sente il mare (76 minuti) e La tartaruga rossa (81 minuti).



Per chi non la conoscesse, ricordiamo che la sinossi dell'opera è la seguente: "Non tutti gli orfani vorrebbero vivere all'orfanotrofio Saint Morwald, ma Earwig sì. Ottiene quello che vuole quando vuole fin da quando è stata lasciata al suo uscio da neonata. Ma tutto cambia quando Bella Yaga e la Mandragola arrivano al Saint Morwald, facendosi passare per genitori adottivi. Earg è intrigata dalla loro casa misteriosa ricca di stanze invisibili, pozioni, libri di incantesimi e magia ad ogni angolo. La maggior parte dei bambini sarebbe terrorizzata da una casa del genere... ma non Earwig. Grazie all'aiuto di un gatto parlante, decide di mostrare chi è il capo di quella casa".

La 73° edizione del Festival di Cannes avrebbe dovuto tenersi tra il 12 e il 23 maggio 2020, ma il governo francese ha optato per una sospensione a causa dell'emergenza sanitaria. Tutti i film in anteprima saranno dunque mostrati in alcuni cinema con l'etichetta "Cannes 2020", oltre che in alcuni festival simili.

La celebre società di produzione cinematografica francese Wild Bunch ha confermato che si occuperà della distribuzione internazionale, sulla linea di quanto accaduto con Il mio vicino Totoro e La tartaruga rossa. La società ha già svolto il ruolo di intermediario tra Ghibli e Netflix, permettendo così di portare tutti i film sulla piattaforma. Secondo alcuni voci di corridoio esiste una forte possibilità che Earwig e la strega segua un percorso simile sin dai primi mesi del 2021, in modo da promuovere l'attesissimo How Do You Live? in uscita nel prossimo futuro.