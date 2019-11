East, Into the Night: il manga della notte infinita arriva su MangaPlus e Shonen Jump+

Insieme alla famosissima Weekly Shonen Jump, la Shueisha sta spingendo sul proprio comparto digitale per poter riuscire ad affermarsi anche in questo ambiente. Ciò ha portato alcuni anni fa alla creazione di Shonen Jump+ e MangaPlus, con quest'ultimo che porta alcune serie in inglese. Sulle due piattaforme arriva la serie East, Into the Night.

East, Into the Night è il nuovo manga scritto da Angyaman, autore che aveva già portato un omonimo oneshot su Shonen Jump+ nel 2017 che ha le stesse basi dell'attuale storia.

Anag è un viaggiatore proveniente dal lontano occidente e si sta dirigendo sempre più verso est per poter trovare la misteriosa "mattina". Infatti, il mondo di East, Into the Night vede un perenne buio senza luce e con gli umani che riescono a vedere solo tramite l'aiuto di poche lampade. Il suo incontro con la cacciatrice Tiyo, posseditrice di una reliquia di luce, potrebbe far mutare il suo viaggio portandolo vicino a vedere il cielo luminoso e non più ottenebrato dalla notte.

Il fumetto ha esordito su Shonen Jump+ e su MangaPlus il 30 ottobre 2019, con un primo capitolo di 81 pagine e completamente a colori. Siamo di fronte a un nuovo successo di casa Shueisha? O le tenebre della cancellazione accoglieranno anche East, Into the Night?