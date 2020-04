Un Easter Egg in My Hero Academia 4x24 anticipa uno degli archi narrativi futuri

My Hero Academia stagione 4 sta per giungere all'episodio finale, previsto per sabato 4 aprile e che sarà pubblicato anche su VVVVID in italiano nella stessa serata. A concludere questo ciclo di episodi ci sarà una battaglia sensazionale che vedrà Endeavor come protagonista assoluto.

Ma nell'episodio 24 è stato anche inserito un piccolo Easter Egg che rimanda a uno degli archi narrativi futuri e che probabilmente vedremo in My Hero Academia stagione 5. Dopo aver presentato la classifica degli eroi professionisti giapponesi, dove Endeavor si è ritrovato al primo posto e Hawks al secondo, i due si ritrovano a passeggiare insieme per la città.

Nonostante la loro chiacchierata riescono comunque a occuparsi dei problemi dei cittadini e uno di questi sorge da Teruo Hazukashi, un salaryman che ha deciso di darsi alla carriera criminale. Usando il suo quirk, l'uomo pensa di poter distruggere il suo ufficio. La decisione dell'uomo è stata presa dopo aver letto un libro interessante che ha iniziato a essere distribuito tra la popolazione dopo il ritiro di All Might.

Il riferimento è proprio all'Armata di Liberazione dei Quirk, organizzazione che sarà presentata in futuro in My Hero Academia e che i fan del manga conoscono bene. In queste fasi della storia ovviamente non c'è ancora nessun accenno diretto a libro e gruppo che diventeranno importanti solo dopo.

Mentre Endeavor si prepara alla battaglia conclusiva della stagione, è stata annunciata ufficialmente la produzione di My Hero Academia stagione 5.