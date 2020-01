Un easter egg di Naruto richiama i tre Ninja Leggendari prima del debutto di Tsunade

Quando una serie diventa grande, i fan si trasformano in belve fameliche. Questo è il caso di Naruto. Anche dopo anni dalla sua conclusione gli appassionati non riescono proprio a farne a meno. Continuano a vederlo e rileggerlo, spulciandolo pagina per pagina, episodio per episodio. Lo dimostra ciò che vi stiamo per dire.

Lo sappiamo noi, come lo sanno tutti gli appassionati, che Kishimoto è solito lasciare easter egg all'interno delle sue opere. Nel corso degli anni ne sono stati trovati molti, ma ce n'è uno che solo adesso è saltato fuori, grazie a un utente di Reddit, GrantForet il quale ha fatto un post che lo svelava.

Come potete vedere dalla foto in calce a quest'articolo, l'indizio è stato scovato in una puntata dell'anime, che risale a prima del debutto di Tsunade nella storia. L'easter egg salta fuori in una scena di davvero poca importanza, in cui un venditore ambulante ha degli spiedini posizionati su una fascia che porta in testa, in cui si può vedere chiaramente il richiamo ai tre Ninja Leggendari e soprattutto alle loro evocazioni. Infatti, da sinistra verso destra vediamo una lumaca, animale di Tsunade, a un rospo, di Jiraiya e a un serpente, di Orochimaru.

Se si guarda bene poi, al di là dell'easter egg, si possono vedere anche, sulla scatola che porta il venditore, il simbolo di Topolino e quello del clan Uzumaki.

E voi lo avevate notato?

Kurenai in un sexy cosplay.