eBay: ufficiale il ban a hentai e prodotti per adulti, vietata la vendita dal 15 giugno

eBay ha recentemente aggiornato la sua policy di vendita per prodotti 18+, annunciando che a patire dal 15 giugno 2021 non sarà più possibile vendere o acquistare diverse tipologie di oggetti per adulti, tra cui DVD, riviste, manga hentai, yaoi, videogame e "statuette e action figure che ritraggano pose esplicite o nudità".

eBay ha confermato che a partire dalla data indicata non sarà più possibile vendere qualsivoglia prodotto a sfondo sessuale, fatta eccezione per quattro riviste: Playboy, Playgirl, Mayfair e Penthouse. Queste quattro potranno continuare a essere acquistate fintanto che le immagini di copertina non includano nudità o pose troppo esplicite.

Tornando ad anime, manga e comics, dal 15 giugno sarà severamente vietata la vendita di hentai e altri prodotti a sfondo sessuale. Sarà comunque possibile vendere e acquistare artwork e quadri con nudità a patto che questi non ritraggano pose eccessivamente esplicite, inserendoli nella categoria "Arte e antiquariato". Sono esclusi dal ban anche manga con contenuti espliciti ma non catalogati come hentai, come Redo of Healer e Super HxEros, entrambi disponibili in Italia.

eBay ha dichiarato che la nuova policy è stata realizzata per "prevenire che gli utenti non interessati si trovino di fronte a una mole di prodotti spinti durante altre ricerche". Al momento non è chiaro se la società stia considerando di realizzare un portale apposito o se si tratti di una semplice scelta morale.