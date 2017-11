Ebbene sì, Deadpool bacerà anche il Punitore in un numero di Defenders!

Non c'è mai limite al peggio, e questo vale soprattutto per. Solitamente, il Mercenario Chiacchierone è coinvolto storie assurde e fuori dagli schemi: se in passato l'abbiamo visto in ipotetici "what if" del tipo "Deadpool kills..." - come in "Deadpool uccide l'universo Marvel - questa volta lo vedremo in "Deadpool... kiss"!

Esatto, perché il buon vecchio Wade Wilson sta per dare un bacio piuttosto importante - o, dovremmo dire, piuttosto letale, considerato il destinatario dell'effusione: parliamo di Frank Castle! Niente di meno che il tremendo e furioso Punitore sarà coinvolto in una scena decisamente equivoca, che vedrà Deadpool prendere il suo volto e dargli un sonoro bacio sulle labbra.

Tutto questo accadrà in Defenders #7 - che in Italia sarà pubblicato nella testata di Daredevil nei prossimi mesi - scritto da Brian Michael Bendis e disegnato da David Marquez. Nel numero precedente, il sesto, si vedrà infatti Jessica Jones chiedere aiuto a Wade Wilson: Deadpool, nel corso del volume, narrerà gli eventi ai lettori come suo solito, e arriverà a descrivere gli eventi che lo vedranno protagonista.

Il Mercenario Chiacchierone dirà: "Come vedrete nelle prossime pagine, Defenders è davvero interessante. Sangue, violenza, sesso, cameo... Mi pare di aver baciato qualcuno alla fine di questo numero... che io sia dannato!".

E noi, più che altro, ci chiediamo come Frank Castle prenderà questo gesto estremo e irriverente di Deadpool... immaginiamo per nulla bene. Fortuna che The Punisher si riscatterà indossando l'armatura di War Machine!