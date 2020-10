Un eccezionale cosplay da Demon Slayer: ecco Kleiner Pixel nei panni della madre di Rui

Ci sono alcune cosplayer che hanno la capacità di diventare virali. Tra le più famose di questo campo a livello internazionale c'è sicuramente Jessica Nigri, la quale ci ha regalato nel corso del tempo qualche cosplay a tema Demon Slayer. Ma l'americana non è di certo senza competitor.

Negli ultimi tempi è diventata molto famosa e conosciuta la cosplayer Kleiner Pixel. Tramite la sua pagina Instagram condivide tanti cosplay da lei creati, con personaggi ripresi in varie pose e angolazioni. Un lavoro certosino che viene svelato a 360° quando mostra come preparare quei personaggi grazie al proprio canale Youtube.

Proprio su questi due social, Kleiner Pixel mette in mostra il suo ultimo cosplay a tema Demon Slayer diventato virale. Nella foto in basso e nel video in alto la vediamo pronta per prendere il ruolo della madre di Rui, il demone ragno che fa parte della finta famiglia dell'ex luna crescente che abbiamo conosciuto sul finale della prima stagione di Demon Slayer.

Pelle bianchissima così come i capelli, occhi con le iridi particolari e tanti segni rossi sul volto. Tra foto e video, Kleiner Pixel è riuscita a calarsi in quei panni alla grande. Cosa ne pensate? La cosplayer tempo fa ci presentò anche il suo cosplay di Noelle da Black Clover.