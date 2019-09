L'eccitazione può davvero provocare sangue dal naso? Un medico giapponese svela l'arcano!

Guardando gli anime, vi sarete sicuramente imbattuti nella gag più famosa dell'animazione orientale: il sangue dal naso. Spesso queste gag sono legate all'incontro tra un personaggio ed una bella ragazza; l'innalzamento della pressione sanguigna provoca infatti la fuoriuscita di sangue dal setto nasale, creando l'imbarazzante scenetta comica.

Quella del sangue dal naso è una credenza popolare risalente a molti anni fa, quando si pensava che l'innalzamento della pressione sanguigna fosse strettamente legato ai pensieri sessuali. Nonostante ancora oggi non sia perfettamente chiaro il modo in cui questa voce si sparse, la gag è riuscita negli anni a guadagnarsi il suo spazio nella cultura di massa.

A tal proposito, il sito giapponese Netallica ha deciso di consultare un otorinolaringoiatra, ovvero un medico professionista specializzato nel distretto testa-collo (orecchie, naso e gola), chiedendogli se questa credenza popolare potesse nascondere un fondo di verità.

"Il sangue dal naso" - ha spiegato il Dr. Kouichirou Kanaya - "è spesso utilizzato per indicare un eccessivo desiderio sessuale. Nonostante sia un fatto provato che l'eccitazione possa incrementare il battito cardiaco e la pressione sanguigna, non esiste alcun tipo di collegamento che possa portare ad una perdita di sangue dal setto nasale".

Secondo alcune voci di corridoio, il primo manga ad aver utilizzato questa gag sarebbe Yasuji no Mettameta Gaki Dou Kouza, un fumetto del 1970 scritto da Yasuji Tanioka. Negli anni seguenti molti mangaka famosi presero in prestito l'idea per alcuni loro personaggi, ricordiamo ad esempio il Maestro Muten di Dragon Ball o il Terzo Hokage di Naruto.

E voi cosa ne pensate? Conoscevate le origini di questa storia?