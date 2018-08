Ecco alcuni dettagli sul prossimo episodio di My Hero Academia, tie-in del film Two Heroes

Il prossimo episodio della terza stagione di My Hero Academia si distaccherà momentaneamente dagli aventi del manga e si legherà al film originale My Hero Academia: Two Heros, divenendo a tutti gli effetti un tie-in della pellicola animata. Ecco alcune informazioni emerse sulla puntata.

Come promesso nell'anteprima alla fine dell'episodio della scorsa settimana, My Hero Academia si allontanerà dal manga questo sabato, proponendo ai fan una puntata con una trama originale. L'episodio è intitolato "Save the World With Love" e secondo una recente pubblicazione giapponese (tradotta tramite @aitaikimochii su Twitter) si collegherà direttamente a My Hero Academia: Two Heroes.

"BNHA avrà uno speciale programma televisivo di 24 ore che includerà un episodio originale completo intitolato 'SAVE THE WORLD WITH LOVE!'", Si legge nella traduzione di Audrey. "Questa storia è anche legata al film, quindi dopo aver guardato l'episodio, vi godrete ancora di più la pellicola!"

"Durante la pausa estiva, Deku e alcuni altri elementi vengono selezionati per partecipano a un corso breve davvero speciale", continua. "Quello che devono affrontare sembra essere la pratica su un ipotetico villain che tiene in ostaggio alcune persone, ma durante questa pratica accade un incidente ...?! C'è sempre una sola verità !!"

Ovviamente, i fan in Giappone hanno già visto Two Heroes, dato che il film è stato presentato per la prima volta il 3 agosto. la pellicola animata è stata accolta con recensioni entusiastiche (anche da parte della stampa internazionale che ha potuto visionare il film). Two Heroes è ambientato tra gli esami finali dello U.A. e l'arco narrativo del campo di allenamento estivo - probabilmente durante la pausa tra stagioni 2 e 3. Nel film, All Might riceve un invito su un'isola artificiale, dove ricercatori ed eroi lavorano insieme per migliorare l'uso dei quirk e le capacità degli eroi in generale. All Might porta Midoriya in questa "I Island" e i due partecipano all'"I Expo" con altri eroi e scienziati.

My Hero Academia espande il suo mondo.