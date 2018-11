Ecco altre dichiarazioni interessanti del cast di Dragon Ball Super: Broly

In un evento dedicato a Dragon Ball Heroes, alcuni membri del cast della pellicola di prossima uscita si sono concentrati sul ruolo del personaggio di Broly e su quello che manca al film per essere veramente il capolavoro che tutti si aspettano.

Il ventesimo ed attesissimo lungometraggio dedicato all'universo creato da Akira Toriyama, intitolato Dragon Ball Super: Broly, ha ormai meno di un mese da attendere prima di raggiungere le sale cinematografiche giapponesi il prossimo 14 dicembre. Per questo ai fan non può non fare piacere raccogliere tutte le informazioni possibili a riguardo, anche e sopratutto quelle provenienti dai membri del cast originale.

Ad un evento dedicato alla celebrazione del settimo anniversario di Dragon Ball Heroes, alcuni attori che daranno le voci ai personaggi principali della pellicola hanno fatto dichiarazioni interessanti (alcune delle quali riportate già sulle nostre pagine); ad esempio, Bin Shimada, doppiatore del temutissimo villain Broly, ha ricordato che la popolarità del personaggio a cui ha dato la vita non è mai scesa, tanto che, ad un evento analogo a quello presente, presentando Broly, la reazione fu praticamente la stessa. L'intensità dell'amore non sembra quindi essersi scalfita, nonostante gli oltre due decenni che dividono la prima apparizione del saiyan da quella che si appresta a sbarcare nei cinema giapponesi.

Ma la parola è anche passata a Tatsuya Nagamine, il regista della pellicola, che ha dichiarato, in conformità con quanto affermato dal suo attore, che il film è completo al 99%, e l'unico elemento che manca per fare sì che sia completo nel suo essere il capolavoro che i fan meritano, è proprio l'amore degli appassionati. Ogni pellicola della storia del franchise che abbia avuto successo si è difatti sempre basata sull'ammirazione dei fan per il personaggio che ne incarnava l'antagonista, cosa che porta quasi sempre ad una risposta positiva.



Tale giudizio dei fan, divide i film che rimangono nella memoria collettiva del franchise da quelli che saranno dimenticati, e Dragon Ball Super: Broly sembra avere tutte le carte in regola per restare scolpito a lungo nella mente degli appassionati.