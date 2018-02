Ecco anche i character design per Ken il Guerriero - Souten No Ken Regenesis

, il nuovo anime ispirato a Ken il Guerriero - Le origini del Mito, debutterà nel corso della primavera 2018. Diamo uno sguardo ai character design dei protagonisti della serie grazie a delle nuove immagini!

Dopo aver ammirato la nuova key visual e il nuovo trailer, che annunciato la data di uscita ufficiale di Ken il Guerriero: Le origini del Mito - Souten No Ken Regenesis per i primi giorni di aprile su Amazon Prime Video, possiamo ora volgere uno sguardo ad alcune immagini che svelano il character design completo dei protagonisti.

È stato anche confermato lo staff completo del nuovo anime ispirato al manga prequel di Ken il Guerriero. Ovviamente Kouichi Yamadera tornerà a prestare la voce al personaggio di Kenshiro Kasumi, mentre Takehito Koyasu sarà Liu-Fei-Yan; Sumire Uesaka sarà invece Erika Arendt, mentre Setsuji Satoh presterà la propria voce per interpretare Yasaka. Yumi Touma doppierà Pan Yu-Ling, Nobuyuki Hiyama sarà Ye, Akeno Watanabe interpreterà Ye Zi-Ying, Ryotaro Okiayu sarà Charles de Guise e infine Atsuki Tani doppierà Pan Guang-Lin.

L'anime sarà prodotto da Polygon Pictures e diretto da Yoshio Kazumi (Ajin: Demi-Human), lo script è realizzato invece da Satoshi Ozaki; Kazuma Teshigahara e Hiromi Sato, invece, curano il character design che potete ammirare nella galleria in basso.

Infine, vi proponiamo la sinossi ufficiale di Souten No Ken Regenesis:

Il 62° successore dell’Hokuto Shinken, Kenshiro Kasumi, ha lasciato Shanghai e si trova in un’Indonesia avvolta dagli intrighi. Per i suoi ponyo e per la sua amata Yù-Líng, tornerà ancora una volta ad usare il pugno di Hokuto! Mentre l'esercito olandese va alla ricerca del "Catalogo della speranza", nell'ombra si muove una misteriosa organizzazione che pratica un'arte marziale sconosciuta.