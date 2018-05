Ecco l'anteprima del prossimo episodio di Tokyo Ghoul:re dal titolo "Beyond the Boundary"

L'ultimo episodio della terza stagione di Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul:re, è andato in onda lo scorso 1° Maggio. Al termine della puntata, come di consueto, Studio Pierrot ha reso disponibile un'anteprima del 6° episodio intitolato "Beyond the Boundary".

Potete trovare l'anteprima dell'episodio 6 di Tokyo Ghoul:re in apertura della news. Nell'ultima puntata della terza stagione abbiamo visto lo svolgersi della battaglia nella casa d'aste, con il sangue di ghoul e umani che si è riversato a galloni durante il feroce (e confusionario) scontro.

Di seguito potete trovare la trama di Tokyo Ghoul:re: "La disperazione non si ferma a Tokyo. I ghoul, le misteriose creature il cui unico nutrimento sono gli esseri umani, non danno pace alla città giapponese. Nascondendo la loro vera identità e vivendo nel mistero, i ghoul continuano a terrorizzare la popolazione umana. La CCG, l'istituzione che si occupa di risolvere i casi riguardanti i ghoul, ha deciso di affidare al giovane investigatore Haise Sasaki - che in realtà non è altri che il mezzo ghoul Ken Kaneki - un particolare compito: dovrà fare da mentore a quattro ragazzi problematici. Questi quattro elementi sono una nuova generazione di investigatori chiamati Quinx, nient'altro che umani a cui sono state impiantate le armi dei ghoul. I ragazzi sono divenuti dei mezzi ghoul, proprio come Kaneki, e i giorni di sofferenza di quest'ultimo sono solo all'inizio..."

Tokyo Ghoul:re tornerà il prossimo 8 Maggio con il 6°episodio della serie anime.