Ecco l'aspetto che avrà Bug God nella serie cartacea di One-Punch Man!

One-Punch Man è una delle serie più popolari della rivistadi, e gran parte di questa popolarità è dovuta ai disegni molto dettagliati dell'illustratore, che adattano gli originali design del webcomic di. Ora, ci viene mostrato il design adattato di un nuovo essere misterioso.

Il nuovo mostro arrivato nel manga di One-Punch Man è solo l'ultimo esempio di come gli stili di Murata e ONE si fondano perfettamente, creando sempre qualcosa di folle e unico. Come potete vedere in calce alla notizia, una foto mostra come un malvagio comparso per ora solo sul webcomic sarà "tradotto" dal maestro Yusuke Murata per la versione manga della serie.

L'essere in questione è l'esilarante Bug God, un mostro di livello Demone della Monster Association che si dice abbia poteri paragonabili a un eroe di classe S. Come sempre, c'è una maggiore quantità di dettagli nella traduzione a manga cartaceo, eppure il nemico continua ad avere l'aspetto e lo spirito di base della creazione originale di ONE.

I fan di One-Punch Man sono rimasti piacevolmente colpiti dall'adattamento di Bug God, senza contare il fatto che la comparsa dell'essere misterioso significa che l'amatissimo eroe Superhero Darkshine finalmente combatterà anche nella serie cartacea del manga.