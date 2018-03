Le novità su Sword Art Online, tra Fatal Bullet e Alternative Gun Gale Online

I fan di Sword Art Online si preparano a un anno davvero speciale. Non solo arriverà la terza stagione della serie originale, ma arriveranno anche alcuni spin-off.

Innanzitutto abbiamo una notizia riguardante tutti i fan del nuovo videogioco, Fatal Bullet: il nuovo episodio, il terzo, della serie collegata al titolo targato Bandai Namco uscirà il prossimo 19 marzo in Giappone, come dimostra il tweet che vi riportiamo in calce. L'anime esordirà sul network Tokyo MX.



Tutti i dettagli rilasciati in precedenza sono ancora confermati per la serie anime, ma ora i fan possono ascoltare il tema di apertura di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online interpretato dal cantante Eir Aoi.

Eir Aoi, come potete vedere in calce alla notizia, ha eseguito la nuova apertura della serie, "Meteor", e questa è una grande notizia per i fan, dato che il cantante ha già fornito il secondo tema di apertura della serie, "Innocence", per l'originale anime di Sword Art Online. Questo segna anche il suo grande ritorno negli anime dopo una pausa che ha sorpreso i suoi fan. Questo teaser del tema di apertura è solo un altro motivo per guardare il prossimo spin-off di Sword Art Online.

Se non avete familiarità con Gun Gale Online, dovreste rivedere la seconda stagione di Sword Art Online, dato che l'anime ha coperto l'omonimo nuovo gioco. Lo spin-off seguirà Karen Kohiruimaki, studentessa universitaria anormalmente alta, che entra nel mondo di Gun Gale Online. La giocatrice opera sotto l'avatar di Llenn, e la vita del personaggio si trasforma quando incontra un giocatore di nome Pitohui che la convince a entrare in un torneo noto come Squad Jam.