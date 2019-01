Ecco autore e titolo della prossima opening di Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo

I fan della serie Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo da oggi conoscono il nome dell'autore che si occuperà della prossima sigla di apertura dell'opera: si tratta di Daisuke Hasegawa, mentre il brano da lui realizzato si intitola "Uragirimono no Requiem".

Per tutti coloro (e sono davvero tantissimi, con quasi novecentomila visualizzazioni in Italia) che sono stati ammaliati dalle avventure di Giorno Giovanna e della sua banda nel corso della serie Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, nelle scorse ore è arrivata un'importante novità per quanto riguarda la trasposizione: la seconda opening sarà realizzata dall'artista Daisuke Hasegawa, che per l'occasione ha composto il brano da lui intitolato "Uragirimono no Requiem".

La fonte JUMP World, di cui potete vedere voi stessi il post Facebook in calce alla notizia, ci informa anche del fatto che il CD con il singolo in questione verrà messo in vendita a partire dal 27 marzo prossimo, almeno per quanto riguarda il Giappone.

Non è la prima volta che Daisuke Hasegawa collabora con il franchise di JoJo, avendo in passato già eseguito il brano "Great Days" in collaborazione con Karen Aoki, e cioè la terza opening per JoJo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable, oltre che la settima sigla di apertura per JoJo's Bizarre Adventure: The Animation.

Ricordiamo che Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo è disponibile per lo streaming sulla piattaforma legale e gratuita VVVVID, che ne fornisce la seguente sinossi:

"La sagoma inconfondibile del Vesuvio protegge come un guardiano temuto e silenzioso il Golfo di Napoli insieme agli abitanti della città partenopea, estesa a perdita d’occhio dal porto fin nell’entroterra. Tra la folla di milioni di persone, un solo volto è di nostro interesse: quello di Giorno Giovanna, mina vagante con l’ambizione di diventare una “GangStar”.

E il ragazzo ha tutte le qualità per riuscire nell’impresa, a partire dal sangue che gli scorre nelle vene. La scalata al successo parte da un’organizzazione criminale, denominata “Passione”, e da un certo Bruno Bucciarati…"