Ecco un bellissimo artwork realizzato dal disegnatore più apprezzato di Dragon Ball Super

Gli ultimi episodi divantano una ricchezza e un dettaglio grafico davvero niente male, come non si era mai visto nell'anime che ha debuttato nel 2015. Gran parte del merito è dovuto soprattutto a un noto disegnatore, che si è fatto amare dai fan per alcuni episodi di altissimo livello dal punto di vista grafico.

Parliamo di Yuya Takahashi: il disegnatore ha animato l'episodio 114 di Dragon Ball Super, rimasto tutt'ora memorabile nelle menti e nei cuori dei fan per una qualità nel tratto di disegno pazzesca e primi piani di altissimo spessore.

Takahashi, peraltro, tornerà a disegnare Dragon Ball Super nell'episodio 122 dell'anime, che sarà in onda sulle TV giapponesi domenica 7 gennaio: intanto, però, ci delizia con un artwork bellissimo dedicato alla scuola della Tartaruga e della Gru. Protagonisti del disegno sono, infatti, il Maestro Muten, Crillin e Tenshinhan.

Purtroppo non sappiamo, dopo l'episodio 122, quando rivedremo il maestro Takahashi, poiché la Toei Animation è stata piuttosto chiara circa i tempi e la mole di lavoro necessari alla realizzazione di una singola puntata: intanto, però, possiamo gustarci tutto l'estro del disegnatore più apprezzato e stimato in assoluto di Dragon Ball Super.

L'anime di Akira Toriyama, intanto, torna domenica 17 dicembre con l'episodio 120.