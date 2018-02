Ecco le character art di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online!

I fan diavranno un ottimo 2018, in quanto non solo arriverà una terza stagione della serie, ma anche uno spin-off basato sull'universo di Gun Gale Online con una nuova storia e un nuovo cast di personaggi.

Dopo il breve teaser della serie, che ha mostrato al pubblico i personaggi principali, Alternative Gun Gale Online ha rilasciato una nuova serie di character art. I disegni, che potete trovare in calce alla notizia, includono il personaggio principale Llenn, insieme ai personaggi secondari Pitohui, M e Fukaziroh.

Questi sketch di caratterizzazione sono un ottimo sguardo ai principali interpreti della serie e ai loro volti, dal momento che i primi piani e i profili ravvicinati dei personaggi ci mostrano emozioni ed espressioni che molto probabilmente non compariranno nella serie troppo spesso. Fortunatamente, i fan non dovranno aspettare a lungo, poiché Alternative Gun Gale Online arriverà ad Aprile 2018.

Se non avete familiarità con Gun Gale Online, dovreste allora recuperare la seconda stagione di Sword Art Online, dove l'anime ha coperto il nuovo gioco. Lo spin-off seguirà Karen Kohiruimaki, una studentessa universitaria anormalmente alta, che entra nel mondo di Gun Gale Online. La giocatrice opera sotto l'avatar di Llenn, e la vita del personaggio si trasforma quando incontra un giocatore di nome Pitohui che lo convince ad entrare in un torneo noto come Squad Jam.