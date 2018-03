Ecco i character design dei nuovi personaggi che appariranno in Steins;Gate O

Ieri, il sito ufficiale dell'anime di Steins;Gate O ha rivelato una nuova key visual, nuovi character visual e i nomi dei membri del cast che torneranno dal gioco originale. La nuova key visual presenta i nuovi personaggi che appariranno per la prima volta nell'anime.

In calce alla notizia potete trovare la gallery con i nuovi character visual e la nuova key visual presentati nella giornata di ieri. Per quanto riguarda il cast vocale, Yamamoto riprenderà il ruolo di Nae dal precedente film e anime televisivo. Tuttavia, gli altri quattro personaggi faranno il loro debutto animato proprio in Steins;Gate O, e per l'occasione tornerà il cast del videogioco omonimo da cui la serie è tratta. Quindi, Mariko Honda sarà Katsumi Nakase, Hina Kino sarà Kaede Kurushima, Yoji Ueda sarà Alexis Leskinen e Maya Nishimura sarà Judy Reyes.

Steins: Gate 0 sarà presentato in anteprima su Tokyo MX, TV Aichi, KBS Kyoto, Sun TV e TV Q Kyuushuu l'11 Aprile e sarà trasmesso anche su AT-X, BS11 e Tochigi TV. I rivenditori Sofmap e Neowing indicano che la serie sarà composta da 23 episodi più un episodio inedito che verrà distribuito in home video. PQube ha pubblicato il gioco Steins;Gate 0 su PlayStation 4 e PlayStation Vita in Europa e Nord America a Novembre 2016. Kenichi Kawamura ha diretto l'anime di White Fox (Re: ZERO -Start Life in Another World-). Jukki Hanada è tornata dall'anime precedente per occuparsi della scrittura della serie. Tomoshige Inayoshi, che è stato direttore dell'animazione di un episodio del primo anime televisivo, ha progettato i personaggi basati sui disegni originali di huke. Kanako Itou ha cantato la sigla di apertura "Fatima", e la rock band Zwei ha eseguito la sigla finale "Last Game".

Kadokawa ha rivelato Steins;Gate O come parte del progetto "Steins; Gate World Line 2017-2018" a Luglio. La serie originale Steins;Gate è completamente disponibile su Netflix.