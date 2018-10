Ecco ciò che troveremo nel numero 48 dello Weekly Shonen Jump

Oltre ad una copertina a colori dedicata a The Promised Neverland, nel prossimo numero della rivista giapponese Weekly Shonen Jump ci attendono anche i nuovi capitoli di ONE PIECE, My Hero Academia, Hunter x Hunter e Food Wars. Boruto Next Generations invece sarà in pausa.

Il numero 49 di quest'anno della storica rivista giapponese Weekly Shonen Jump sta per essere messo sul mercato, ed è quindi stata pubblicata la lista completa delle serie che vedremo proseguire nel suddetto numero in uscita. Oltre a poter ammirare la meravigliosa copertina a colori dedicata all'opera di Kaiu Shirai The Promised Neverland, vedremo numerosi altri capitoli molto attesi dai fan:

- ONE PIECE, con il capitolo numero 922

- My Hero Academia, capitolo numero 203

- Hunter x Hunter, arrivato al 386

- Food Wars, con il capitolo 285 e una pagina a colori

Ovviamente la lista è ancora lunga, con altri titoli come World Trigger, Dr. Stone, Watashi no Hero Academia - Oneshot, We Never Learn, ecc. ecc. Ricordiamo però che, sfortunatamente per i fan di Boruto Next Generations, la serie rimarrà in pausa fino al numero 51 dello stesso Weekly Shonen Jump.

Quale capitolo attendete maggiormente? La prosecuzione dell'avventura di Rufy e i Mugiwara nel paese di Wano contro il formidabile Kaido? O la guerra di discendenza che stiamo osservando nel corso dell'arco narrativo attuale di Hunter x Hunter? Fatecelo sapere!