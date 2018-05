Ecco come appariranno Vegeta, Piccolo, Beerus e Whis nel nuovo film di Dragon Ball Super

Mentre la rete è già in visibilio per il recente annuncio dell’anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes, lo staff del nuovo film di Dragon Ball Super ha infine pubblicato i design di quattro importantissimi personaggi che dovrebbero apparire nella pellicola.

Visionabile in calce all’articolo, la pagina tratta dal magazine nipponico V-Jump ci mostra invero come appariranno nel suddetto film i personaggi di Vegeta, Piccolo, Whis e Lord Beerus, i quali saranno appunto disegnati dal sensei Naohiro Shintani, direttore dell’animazione selezionato da Akira Toriyama in persona.

Trovano spazio sul magazine anche le versioni Super Saiyan (di primo livello) di Goku e Vegeta, i quali appaiono perfettamente proporzionati e pronti a dar battaglia al nuovo nemico introdotto dal lungometraggio, che ricordiamo sarà ambientato a cavallo fra passato e presente.

Ventesimo film ispirato al leggendario franchise creato di Toriyama, Dragon Ball Super - The Movie esordirà nelle sale cinematografiche il 14 dicembre 2018. Per quel che concerne invece le altre regioni del globo, Akio Iyoku, editor-in-chief di Shueisha e boss della divisione di Toei Animation interamente dedicata al brand di Dragon Ball, ha rivelato che la produzione vorrebbe rilasciare la pellicola in contemporanea mondiale. I tempi richiesti dalle eventuali fasi di traduzione, adattamento e doppiaggio potrebbero tuttavia prevenirne il rilascio simultaneo e ritardare l’uscita del film nel resto del pianeta.