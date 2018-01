Ecco come apparirebbe Goku Black di Dragon Ball Super in modalità Ultra Istinto!

Di tutti gli antagonisti introdotti nel corso di Dragon Ball Super è senza dubbio uno dei più affascinanti, e proprio la sua presenza è una delle ragioni principali per cui la saga diè al momento l’arco narrativo più apprezzato dai fan della serie.

Ma vi siete mai chiesti come apparirebbe Goku Black se Zamasu si fosse impossessato del corpo del Saiyan solo dopo il risveglio dell’Ultra Istinto? Non solo un utente Reddit si è posto la stessa domanda, ma addirittura ha provato a immaginare l’aspetto assunto da Goku Black nella suddetta modalità.



Visionabile in calce all’articolo, il disegno realizzato dall’artista “rmehedi” ci mostra appunto come sarebbe apparso Goku Black se nella battaglia contro Vegeta e gli altri avesse potuto contare sul rarissimo potere acquisito soltanto di rado persino dalle Divinità della Distruzione. Il guerriero presenta infatti gli stessi occhi argentati sfoggiati da Goku negli scontri con Jiren e Kefla, e la sua aura ha assunto una colorazione a metà fra l’azzurro ed il viola.



Fortunatamente per Goku, Vegeta e Trunks, il malvagio Goku Black, al tempo del loro scontro, non disponeva ancora dell’Ultra Istinto, ma come sarebbe andata a finire se Zamasu avesse potuto contare su un tale potere?