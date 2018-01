Ecco come apparirebbero Naruto e Sasuke in un film d'animazione dello Studio Ghibli!

Di tutte le opere pubblicate nel corso degli anni sullo storico settimanale di Naruto è senza dubbio una delle più importanti, e spesso è stata addirittura vista come una delle colonne portanti del magazine, anche grazie all’eccezionale character design del proprio autore.

Non a caso, l’inconfondibile tratto di Masashi Kishimoto ha donato alle sue “creazioni” un design che permette ai fan di riconoscerli in qualsiasi contesto. Che si tratti di filler, crossover realizzati dai fan o quant’altro, gli shinobi del Villaggio della Foglia saltano immediatamente agli occhi degli appassionati di anime e manga.



A tal proposito, l’utente Twitter @havoc_kwang ha recentemente pubblicato in rete una serie di fan art in cui Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha, gli indiscussi protagonisti dell’opera magna di Kishimoto, vengono immortalati col character design che caratterizza i film di animazione prodotti dal rinomato Studio Ghibli.



Visionabili in calce all’articolo, le quattro illustrazioni immaginano infatti che i due shinobi prendano il posto di Chihiro e Haku nel film d’animazione noto in Italia col titolo de ‘La città incantata’. Il risultato è a dir poco straordinario, ed il tratto risulta effettivamente alquanto somigliante. Le illustrazioni includono addirittura una versione piuttosto graziosa di Kuruma, la spaventosa Volpe a Nove Code sigillata dentro Naruto. Qualunque fan dell'opera, dopo aver ammirato questa riuscita transizione, potrebbe desiderare di assistere un giorno ad un lungometraggio di Naruto realizzato dallo Studio Ghibli, non trovate?