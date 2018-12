Ecco come i fan hanno connesso la principessa Zelda con Le Bizzarre Avventure di JoJo

Super Smash Bros. Ultimate ci ha presentato, tra gli innumerevoli personaggi, anche l'adorabile principessa Zalda dall'omonima saga videoludica. Grazie ad una delle sue tecniche combattive però, gli appassionati di anime non hanno potuto fare a meno di creare un parallelo con la serie Le Bizzarre Avventure di JoJo. Scopriamo il perché.

Un franchise come The Legend of Zelda non ha certo bisogno di nessun genere di promozione collaterale, essendosi già da tempo conquistato un'enorme fetta di pubblico devoto, che idolatra i suoi personaggi e li mantiene amati attraverso le generazioni. L'uscita di Super Smash Brosh. Ultimate però, è stata per tutti gli utenti Nintendo l'occasione per vedere i propri beniamini sotto una luce diversa, con tutte le particolarità che una cosa del genere comporta.

La principessa Zelda, ad esempio, ha avuto la possibilità di dimostrare ancora una volta le sue abilità combattive (non sempre Link è nelle vicinanze...) e, nel farlo, ha risvegliato nei fan dell'animazione un brivido inconfondibile, quello che solo la bizzarria può dare. Come dimostrano i due post Twitter che potete visionare in calce alla presente notizia, gli appassionati non hanno potuto non notare, giocando, una somiglianza estrema tra una delle tecniche della principessa e Le Bizzarre Avventure di JoJo.

In particolare ci riferiamo alla tecnica che permette alla principessa di evocare un essere pronto a proteggerla e a combattere in sua vece. La manovra ha subito riportato il pensiero dei giocatori agli Stand delle Bizzarre Avventure di JoJo, che svolgono in pratica la stessa identica funzione della mossa escogitata da Zelda per farsi valere nel picchiaduro Nintendo.

Persino la posa assunta dalla ragazza di sangue reale assomiglia a quelle dei protagonisti del manga di Hirohiko Araki, con una teatralità che è impossibile confondere con qualsiasi altra di qualsiasi altro attacco. Per dimostrarlo anche agli scettici, l'utente @Blun_Z ha deciso di mettere al fianco della bella Zelda due interpreti eccellenti di questa metodologia offensiva: Joseph e Zeppeli, entrambi noti agli appassionati di Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Cosa ne pensate? Anche voi credete che la mossa di Zelda in Super Smash Bros. Ultimate sia ispirata Le Bizzarre Avventure di JoJo?