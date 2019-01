Ecco come Mamoru Hosoda, regista di Mirai, ha reagito alla nomination per gli Oscar

Dopo l'ufficialità arrivata nelle ultime ore, Mamoru Hosoda ha parlato per esprimere pubblicamente la sua sorpresa riguardo la candidatura ricevuta dal suo ultimo capolavoro, Mirai, per gli Oscar 2019 nella categoria Miglior Film d'Animazione. Andiamo a vedere quali sono state le sue parole.

Vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri di come Mirai, ultima fatica del sensei Mamoru Hosoda, sia riuscito a segnare un punto importantissimo in favore dell'intera industria dell'animazione giapponese quando è entrato nei 5 candidati finali per la statuetta di Miglior Film d'Animazione ai prossimi Academy Awards. Oltre alle esaltanti reazioni dei milioni di appassionati e alle congratulazioni degli addetti ai lavori però, è giunto il momento di sentire cosa ha da dire il diretto interessato.

Parliamo ovviamente del regista della pellicola in questione, il Mamoru Hosoda citato in apertura, che fin ad ora non aveva ancora parlato direttamente. Nelle ultime ore invece, l'artista è stato raggiunto dalla compagnia che ha portato il film negli Stati Uniti, che si è congratulata con lui per l'incredibile risultato. Ecco come ha risposto Hosoda:

"Ho appena ricevuto la notizia che Mirai è stato nominato per i novantunesimi Academy Awards. Sono veramente sorpreso e anche profondamente onorato. Questo film parla della vita di tutti i giorni, della crescita di un bambino piccolo, dipinti in una maniera prosaica, senza vette mirabolanti e spettacolari.

il fatto che sia stato scelto con altri lungometraggi che parlando di eroi è davvero significativo per me. Vorrei quindi esprimere la mia più sincera gratitudine alla Academy of Motion Picture Arts and Sciences per aver selezionato il film."

Sembra quindi che il maestro Mamoru Hosoda non abbia perso la sua tradizionale pacatezza nemmeno in questo frangente, dimostrandosi ancora una volta per l'uomo sensibile che i suoi film hanno ampiamente dimostrato.

Ricordiamo che agli Oscar 2019 Mirai se la vedrà con giganti come Gli Incredibili 2, Spider-Man: Un Nuovo Universo, L'isola dei cani e Ralph spacca interntet, cosa che non rende affatto facile la sua vittoria finale. Per sapere come andrà realmente, non ci resta che attendere la notte della premiazione.