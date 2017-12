Ecco come sarebbe apparso Goku trasformato in Super Saiyan Blue in Dragon Ball Z!

Di tutti gli animatori che hanno contribuito alle varie serie di Yuuya Takahashi è senza dubbio l’artista più amato dai fan del franchise, e già nel prossimo episodio dilo vedremo al lavoro sull’orgoglioso principe dei Saiyan: Vegeta

Lo scorso 26 dicembre, l’artista ha rilasciato via Twitter uno splendido sketch di Goku trasformato in Super Saiyan Blue, mandando in visibilio i fan più affezionati al suo inconfondibile tratto. Come potete vedere nell’immagine in calce all’articolo, non solo lo schizzo è molto dettagliato, ma ci mostra come sarebbe apparso Goku se al termine di Dragon Ball Z avesse raggiunto lo stadio di SSGSS.



Dal momento che il Saiyan indossa il Gi azzurro utilizzato negli ultimi episodi della serie, i fan hanno cominciato a domandarsi se il finale di Dragon Ball Super, se e quando questo raggiungerà l’arco narrativo del 28° Torneo Tenkaichi (quello con Ub bambino), proporrà un’opportuna retcon con Goku Super Saiyan Blue.



Dal momento che la Saga della Sopravvivenza degli Universi potrebbe non essere l’ultimo arco narrativo di Dragon Ball Super, è attualmente impossibile stabilire se questa teoria sia fondata o meno. Solo il tempo ci dirà se e come Akira Toriyama deciderà di ricollegare il finale di Dragon Ball Super a quello di Dragon Ball Z. Nel frattempo, un film scritto dallo stesso mangaka ci racconterà, il prossimo anno, la storia del primo Super Saiyan God della leggenda: Yamoshi.