Ecco come sarebbe C-16 di Dragon Ball se fosse interpretato da Alan Ritchson

Abbiamo già visto come un apprezzatissimo artista abbia immaginato alcuni personaggi del franchise di Dragon Ball nella loro vesrione live-action, con tanto di abbinamento di attori facenti parte del cast ipotetico. Ecco allora il turno del tormentato Androide 16, che vediamo interpretato da Alan Ritchson.

Su queste pagine i fan hanno già avuto modo di apprezzare il lavoro dell'artista BossLogic su Twitter, ma per chi non ne fosse ancora a conoscenza, si tratta di un appassionato che sta pubblicando immagini modificate allo scopo di immaginare un ipotetico cast di attori per un eventuale nuovo adattamento live-action del franchise di Dragon Ball, creato da Akira Toriyama (dopo la sfortunata esperienza di Dragon Ball Evolution, un flop di critica e pubblico).

Abbiamo già visto come sarebbero Mr. Satan e il Maestro Muten se toccasse a BossLogic decidere i membri del cast, ma chi avrà scelto l'artista per interpretare l'Androide numero 16? Come ogni appassionato ricorderà, si tratta di un personaggio atipico: teoricamente ascrivibile ai villain della saga di Cell, il gargantuesco robot si rivela presto un animo gentile, con una spiccata propensione per la natura e un'indole assolutamente pacifica, al contrario dei suoi fratelli androidi.

L'utente twitter ha scelto, come sua controparte attoriale, il giovane Alan Ritchson, famoso per aver già fatto parte di trasposizioni cinematografiche di opere fumettistiche (Smallville, Tartarughe Ninja), che presenta senza dubbio il fisico possente necessario al personaggio. Importanti sono anche gli occhi, estremamente espressivi nell'androide, che ricordiamo avere la peculiarità di essere basato sul figlio del creatore di questa razza sintetica, il Dr. Gero. Cosa ne pensate? Pensate che la scelta sia azzeccata? Date un'occhiata al lavoro di BossLogic, che potete vedere qui sotto, in calce alla notizia, e fateci sapere nei commenti se lo condividete, suggerendo eventualmente un attore più adatto.

Ricordiamo che il brand di Dragon Ball, in attesa di un non annunciato live-action degno, sta per vedere l'arrivo del ventesimo lungometraggio animato dedicato, e cioè Dragon Ball Super: Broly, in arrivo il prossimo 14 dicembre nei cinema del Giappone.