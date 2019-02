Ecco come sarebbe Dragon Ball Z se fosse stato sceneggiato dall'autore di HxH

Nonostante Yoshihiro Togashi, autore di Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho, sia uno dei mangaka più popolari di sempre, molti fan ritengono che il sensei tenda troppo spesso a scrivere monologhi eccessivi e intense battaglie mentali.

A tal proposito, un fan ha immaginato come sarebbe apparso un certo episodio di Dragon Ball Z se fosse stato sceneggiato da Togashi e non da Akira Toriyama. Il risultato è l’immagine che vi proponiamo in calce all’articolo, in cui Tenshinhan, preso alla sprovvista dall’amico Jaozi, ipotizza una serie di scenari che potrebbero giustificare il folle (e purtroppo inutile) gesto avvenuto durante lo scontro con Nappa.



Prima ancora che Jaozi possa dire addio all’amico e compagno di addestramento, Tenshinhan elabora nella propria mentre ben tre diverse teorie, prima di comprendere cosa stia realmente avvenendo. Nel primo caso, il guerriero ipotizza che Jaozi voglia semplicemente distrarre Nappa per permettere ad un compagno di coglierlo di sorpresa e ribaltare le sorti del duello. Il secondo e terzo caso sono però i più fantasiosi, in quanto Tenshinhan sospetta che Jaozi voglia semplicemente mettersi al riparto dalla furia distruttiva di Nappa, o comunque ricorrere al Taiyoken (il “Colpo del Sole della Divina Scuola Gru”) per accecarlo.



Esaminate tutte le opzioni, e tenendo presente la smisurato forza dell’alieno, Tenshinhan giunge lentamente alla conclusione che nessuno degli approcci ipotizzati porterebbe alcun risultato, e di conseguenza realizza l’amara verità: Jaozi è prossimo a farsi esplodere!

La simpatica parodia ideata dall'utente Reddit @Hyena626 potrebbe essere un po’ esagerata, ma quantomeno ci fa riflettere sullo stile narrativo di Yoshihiro Togashi e sullo straordinario quantitativo di monologhi proposti dal suo Hunter x Hunter, non trovate? Voi cosa ne pensate della suddetta parodia? Avreste gradito la presenza di monologhi e ragionamenti altrettanto elaborati all'interno di Dragon Ball Z?