Ecco come sarebbe One-Punch Man con protagonista Luigi di Super Mario!

Se si pensa a One-Punch Man ciò che viene subito in mente è, un uomo in tuta gialla e con una testa calva lucida a forma di uovo. Tuttavia, grazie a, milioni di fan ora penseranno anche aquando si parlerà di

Il noto canale Youtube Mashed ha fatto un impeccabile mix di franchise. Se non l'avete ancora visto potete visionarlo in apertura. Il video non è altro che una parodia della sigla di One-Punch Man con protagonista Luigi di Super Mario, ed è davvero ben fatto.

Il video, intitolato "One Jump Man", vede Luigi volare in faccia a tutti i suoi nemici. La parodia animata prende l'iconico tema di apertura di One-Punch Man e gli regala un makeover Nintendo. Luigi sostituisce Saitama, e al posto degli esseri misteriosi che affollano la serie, sono i Goomba, i Koopa e i Pallottolo Bill ad essere presi a pugni dal fratello di Mario.

Luigi dimostra al mondo che non è un eroe di cui ridere, e mette KO tutti i lacchè di Bowser con un singolo pugno. L'animazione è onestamente impeccabile, ma la canzone del video -beh, è ​​difficile da battere. Mashed ha creato la propria versione della sigla di apertura di One Punch Man, e se mai voleste cimentarvi nel karaoke, potete vedere il testo rielaborato della opening di seguito:

"3, 2, 1 - Power up!

One jump, one blow, one clean K.O

Goombas, Boos, and Koopa Troopers

You know that you’re gonna die

Chapeau bestowed moustachio

Hero in green, tall, fit and lean

Designed as a sideline

Got it all to prove and extra lives

HERO

No rescue job is too bit or too small

Fighting foes in green hat and overalls

He rose

To fortune, forging his own rightful game franchise

Now you know his name

KILLS GHOSTS

He battled through an army of undead

Fighting for the freedom of his kindred

He shows

No mercy, he crushes your soul with his cold dead stare

For recognition HE ROSE

Vacuum cleaners HE KNOOOOOWS

A green with dungarees psycho herooooooooo"