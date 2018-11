Ecco come apparirebbe StarCraft II se avesse un adattamento anime

Vediamo come un artista ha immaginato i personaggi di StarCraft II, famosissimo videogioco strategico di Blizzard, nella loro versione per un eventuale adattamento in stile animazione giapponese. Voi vorreste un'anime dedicato alla serie?

Quanti di voi ricordano ancora con ancora con affetto il videogioco strategico in tempo reale di Blizzard StarcCraft II? Sicuramente in molti, considerato il suo gameplay che crea dipendenza, i suoi personaggi unici e interessanti, e l'enorme longevità dell'esperienza ludica. Un artista si è preso la briga di immaginare per voi come apparirebbero i personaggi della saga se fossero parte di un adattamento anime dedicato a StarCraft II.

Si tratta del ben noto artista AnimatorYu, che ha pubblicato alcune versione in stile anime delle immagini più iconiche dei tre capitoli di cui si compone il titolo Blizzard del 2010. Infatti ogni episodio ha il sottotitolo della parte di campagna single player dedicata alla razza specifica: Wings of Liberty (Ali della Libertà) per l'episodio Terran, Heart of the Swarm (Cuore dello Sciame) per l'episodio Zerg e Legacy of the Void (Il Retaggio del Vuoto) per l'episodio Protoss. Potete visionare le splendide illustrazioni nella galleria collegata a questa notizia.

Come gli appassionati di sicuro sapranno, a Blizzard non sono nuovi agli adattamenti anime, cosa che alimenta nel cuore dei fan di Stacraft la speranza che, magari sulla spinta che opere come quelle prese in esame ricevono dalla community internazionale, anche la saga in questione riceva un suo adattamento animato, che dia nuova vita all'incredibile cast di personaggi che lo sviluppatore statunitense ha regalato agli appassionati.

Cosa ne pensate? Vi piacciono le illustrazioni di AnimatorYu? Vorreste un adattamento anime di StarCraft II?