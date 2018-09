Ecco come sarebbe stato Ritorno al Futuro secondo Yusuke Murata, autore di One-Punch Man!

Davvero un brutto colpo per gli appassionati di Ritorno al Futuro! Come sapete il manga è stato cancellato, tuttavia Yusuke Murata, disegnatore di One-Punch Man e Eyeshield 21, ha voluto condividere alcune pagine del manga e ciò non ha certamente tirato su il morale dei fan.

L'immagine, pubblicata su Twitter, ci mostra l'interpretazione del mangaka del protagonista Marty McFly, di sua madre Lorraine McFly e uno spaccato della torre dell’orologio - che tutti conosciamo -. Come al solito la bravura e il talento artistico di Murata si fanno riconoscere in questa sequenza intensa del film che ritrae Marty alla guida della sua macchina del tempo.

Il manga era stato annunciato all'inizio di quest'anno, durante l’evento celebrativo di Ready Player One di Steven Spielberg in Giappone. L'idea era quella di riportare su carta il primo film di Ritorno al Futuro, uscito nel lontanissimo 1985. La sceneggiatura sarebbe stata revisionata da Bob Gale, mentre il sito Kono Manga ga Sugoi! avrebbe dovuto pubblicare la serie.

Il progetto prevedeva la pubblicazione del primo volume il 20 aprile. Tuttavia non è riuscito ad andare oltre i primi gradini, a causa di problemi di copyright legati ad alcuni elementi del film, e per questo motivo la serie è stata successivamente cancellata.

Yusuke Murata è un mangaka giapponese, noto principalmente per essere il disegnatore del manga One-Punch Man pubblicato sul web da One, in seguito pubblicato in forma cartacea da Shueisha su Weekly Young Jump dal 2012. Il disegnatore ha pubblicato anche bozzetti di personaggi famosi di Dragon Ball e la sua fama lo ha portato anche in alcuni progetti Marvel, arrivando addirittura a disegnare un poster ufficiale per Spider-Man: Homecoming per commemorare il suo rilascio di cofanetti giapponesi.