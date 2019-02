Ecco come sarebbe il Vulpix di Pokemon Sun and Moon nella vita reale

Il sogno di molti è di poter diventare allenatori di pokémon non solo nei videogiochi, quali i famosi RPG della saga o il più recente Pokémon GO, che ha scatenato una mania pokémon tra le strade delle città di tutto il mondo. Alcuni fan hanno scoperto un animale che potrebbe essere molto vicino a una creatura mostrata in Pokemon Sun and Moon.

Come ben sapete, il pokemon Vulpix fu presentato durante la prima serie, facendo quindi parte dei 150 pocket monster originali. Con l'arrivo dell'ultima versione, Pokemon Sun and Moon, la bestiolina di fuoco ha visto un cambio di look per allinearsi alla versione Alola, diventando un pokémon ghiaccio dal pelo bianco invece che bruno.

Purtroppo i fan non possono trovare un animale che sputi fuoco, ma la volpe artica che potete trovare nel tweet in calce si avvicina molto all'anatomia di Vulpix e di come potrebbe apparire il pokémon nel mondo reale. Le volpi artiche hanno due tipi di peluria, la quale si adatta a seconda del clima e della stagione, passando da bianca a bruna, proprio come il famoso pokedex descrive Vulpix.

Sicuramente molti animaletti di Pokemon Sun and Moon e non solo sono stati tratti dalla realtà con ispirazioni più o meno forti. E voi, ne avete trovati altri che abbiano dei richiami espliciti?