Ecco come sarebbero Nappa e Vegeta in un eventuale live action di Dragon Ball

Continuando il cast ipotetico ideato dall'artista BossLogic, ecco altre due pedine fondamentali per l'intero universo narrativo di Dragon Ball: si tratta della coppia di saiyan giunta sulla Terra per sfidare Goku, nonché di uno dei futuri assoluti protagonisti, Vegeta e Nappa.

La rassegna che segue le peripezie fotografiche dell'artista BossLogic su Twitter allo scopo di creare un cast ipotetico per una nuova trasposizione cinematografica in live action continua, e arriva finalmente a rappresentare uno degli assoluti protagonisti del franchise di Dragon ball, insieme al suo primo storico partner.

Ovviamente stiamo parlando del duo saiyan formato da Vegeta e da Nappa, giunti sulla Terra agli albori di Dragon Ball Z per sfidare il loro compatriota traditore, Goku. Nell'immagine in cui sono presenti entrambi, l'artista sceglie di proporre una scelta seria per Nappa e una scherzosa per il principe dei saiyan: se questa versione di Vegeta sembra infatti poco credibile, Nappa impersonato da Dwayne "The Rock" Johnson sembra essere molto più verosimile. L'attore e ex lottatore di wrestling è infatti della stazza giusta per impersonare lo spietato saiyan senza capelli, anche se si tratterebbe di un ruolo quantomeno secondario per un attore di tale fama.

La proposta più concreta che BossLogic sceglie di ventilare per il ruolo del rivale storico del nostro protagonista è invece sorprendente, non trattandosi di un nome arcinoto del mondo dello spettacolo. Si tratta infatti dell'attore Lewis Tan, conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in Deadpool 2 e in Iron Fist di Netflix, il quale possiede senza ombra di dubbio il fisico e i connotati altezzosi dell'erede al trono del Pianeta Vegeta. Ma basterebbe per riuscire a reggere il peso di un personaggio così sfaccettato e complesso?

Voi concordate con le scelte di BossLogic? Chi proporreste in alternativa?

Ricordiamo che sia Vegeta che Nappa appariranno nel ventesimo lungometraggio dedicato a Dragon Ball, in uscita il prossimo 14 dicembre in Giappone, intitolato Dragon Ball Super: Broly. Il primo sarà un assoluto perno della narrazione e degli scontri, mentre il secondo dovrebbe apparire brevemente in una versione però inedita, privo della tradizione testa rasata che lo contraddistingue.