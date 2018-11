Ecco come Tom Hiddleston apparirebbe nei panni di Cell di Dragon Ball

Stiamo passando in rassegna il casting ipotetico creato dall'artista BossLogic, che sta ottenendo un grande successo, per un eventuale nuovo adattamento live-action della serie Dragon Ball. Ecco come sarebbe il temibile Cell se avesse il volto di Tom Hiddleston

La incredibilmente popolare collezione di immagini raffiguranti attori reali nel loro make-up fan made, mentre interpretano i personaggi più iconici della serie di Dragon Ball, continua, e il suo autore, l'utente Twitter e artista BossLogic, sembra aver superato se stesso con l'ultima opera. Si tratta infatti dell'indimenticabile Cell, villain tra i più carismatici e ostici dell'intera saga.

Per ricoprire questo ruolo delicato, BossLogic ha scelto un volto arcinoto ai fan della fumettistica statunitense e dei cinecomics, e cioè Tom Hiddleston, che moltissimi ricorderanno per la sua magistrale interpretazione all'interno dell'universo Marvel del fratello di Thor, Loki. Nell'immagine pubblicata Cell appare più determinato e crudele che mai, e si presenta già nella sua forma perfetta. Come sappiamo Tom Hiddleston è in grado di fondere drammaticità e ironia istrionica, così come Cell, che durante il torneo da lui organizzato non perde mai la calma, facendosi spesso beffe dei suoi avversari.

L'artista ha già proposto Mr. Satam, gli androiti 16, 17 e 18, Trunks dal futuro e il maestro Muten. Con l'arrivo di Cell ci sono quasi tutti i componenti per dare vita a una delle saghe più belle e importanti di tutto il brand, che ha sia elementi fantascientifici, con viaggi nel tempo e paradossi, che le care vecchie sequenze di combattimento, senza dimenticare il finale drammatico, tra i più toccanti di sempre. Che sia proprio questa l'istanza che può dare alle versione live-action del mondo creato da Toriyama una veste finalmente degna, dopo il fiasco rappresentato da Dragon Ball Evolution?

Cosa ne pensate? Vorreste un adattamento live-action di Dragon Ball? Magari proprio della saga che vede Cell nei panni dell'antagonista? Fatecelo sapere!

Ricordiamo che Dragon Ball sta per assistere all'arrivo nei cinema giapponesi del suo ventesimo lungometraggio, e cioè Dragon Ball Super: Broly, che debutterà nelle sale il prossimo 14 dicembre.