Ecco il commento di Kishimoto sul suo nuovo lavoro Samurai 8: Hachimaruden

Dopo la bomba che l'annuncio della nuova serie di Masashi Kishimoto ha gettato nel mezzo della Jump Festa 2019, ecco le prime parole che l'autore di Naruto ha voluto dedicare a questo suo nuovo progetto intitolato Samurai 8: Hachimaruden.

Dopo il trailer ufficiale e la prima immagine ufficiale del protagonista (entrambe reperibili sulla pagina dedicata alla serie di Everyeye) sempre più dettagli emergono dalla Jump Festa 2019, la kermesse giapponese che si sta svolgendo in questi giorni, soprattutto per quanto riguarda la nuova opera di uno dei maestri del manga contemporaneo, Masashi Kishimoto. Se siete tra i pochi a cui ancora la notizia non è arrivata, sappiate che il suo nuovo lavoro si intitolerà Samurai 8: Hachimaruden.

Si tratterà di un manga dalla serializzazione lunga e continuativa, con elementi legati sia alla cultura nipponica che alla fantascienza più spinta, come dimostra il character design di quello che verosimilmente sarà il protagonista di Samurai 8: Hachimaruden, che presenta innesti cibernetici lungo tutto il corpo, di varia forma e di diversa natura, forse utilizzabili in combattimento.

A fornire ulteriori spiegazioni sul progetto e sulla sua natura intrinseca niente è più utile delle dichiarazioni del suo ideatore (in coppia con Akiro Okubo, che si occuperà dei disegni). Kishimoto ha così commentato nel corso della Jump Festa (come riporta l'utente Twitter Boruto Explorer, il cui post è in calce a questa notizia):

"Mi piacciono le cose giapponesi. Mi eccita la cultura e l'atmosfera che riguardano il Giappone. Ma adoro anche la fantascienza. Sono entusiasta di questi dispositivi e del loro processo creativo, e proprio perché mi piacciono così tanto ho deciso di mescolarli e di ritrarli in maniera nuova in questo mio nuovo lavoro. Lavorerò quanto più possibile per far si che il risultato sia ancora più interessante di quanto non lo fosse la serie di Naruto"

Che ne pensate? Vi sta interessando questo nuovo manga targato Masashi Kishimoto? Ricordiamo che Samurai 8: Hachimaruden inizierà la sua serializzazione nel corso della primavera del 2019 sulle pagine dello Weekly Shonen Jump.